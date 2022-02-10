Врач предупредил о новой опасности "омикрона": "Будет эра глухих"

Отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что омикрон-вариант коронавирусной инфекции может поражать слуховой нерв. По словам специалиста, необходимо лечиться полностью, иначе возникнет "эра глухих".

"Если коронавирусная инфекция, "омикрон", поскольку он нейротропный, начнёт поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих", — предостерёг эксперт в разговоре с URA.RU.

Как подчеркнул врач, заболевшим омикрон-штаммом людям нельзя ограничиваться полосканием горла и промыванием носа. Необходимо своевременно уничтожить вариант и не допустить его переход на уровень слухового нерва, отметил Зайцев.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл два ключевых симптома инфицирования штаммом "омикрон". В отличие от предшественницы "дельты" по причине новой мутации больной человек страдает из-за сильной слабости, которая развивается крайне быстро, и боли в горле при глотании.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.