Врач связала сильное стремление к здоровому питанию с психическим расстройством

Член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова заявила об опасности желания правильно питаться и строго следить за рационом. По словам врача, из-за подобного поведения у человека может развиться расстройство пищевого поведения или орторексия.

Как подчеркнула диетолог, не стоит превращать употребление продуктов с ГМО, глютеном и лактозой в трагедию. Люди, которые настолько сильно переживают по поводу полезности рациона, могут пострадать из-за РПП, предупредила специалист.

"Часто стремление "очиститься" для человека становится связкой — "если я ем плохую еду — значит я плохой". И такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил", — рассказала Круглова для NEWS.ru.

Эксперт отметила, что обычно такую позицию можно заметить среди двух групп населения:

вегетарианцы и веганы;

спортсмены и люди с активным образом жизни.

Ранее врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус перечислили полезные продукты, благодаря которым можно сохранить молодость. В перечне оказались дрожжи, баранина и говядина.

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