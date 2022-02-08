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Автор Евгения Васильева

Врач связала сильное стремление к здоровому питанию с психическим расстройством

Здоровье

Член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова заявила об опасности желания правильно питаться и строго следить за рационом. По словам врача, из-за подобного поведения у человека может развиться расстройство пищевого поведения или орторексия.

Врач связала сильное стремление к здоровому питанию с психическим расстройством

Как подчеркнула диетолог, не стоит превращать употребление продуктов с ГМО, глютеном и лактозой в трагедию. Люди, которые настолько сильно переживают по поводу полезности рациона, могут пострадать из-за РПП, предупредила специалист.

"Часто стремление "очиститься" для человека становится связкой — "если я ем плохую еду — значит я плохой". И такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил", — рассказала Круглова для NEWS.ru.

Эксперт отметила, что обычно такую позицию можно заметить среди двух групп населения:

  • вегетарианцы и веганы;
  • спортсмены и люди с активным образом жизни.

Ранее врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус перечислили полезные продукты, благодаря которым можно сохранить молодость. В перечне оказались дрожжи, баранина и говядина.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы елена малышева андрей продеус правильное питание
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