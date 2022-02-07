Врач Ершов раскрыл опасные последствия повторного заражения "омикроном"

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов перечислил опасные для здоровья последствия повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса.

По его словам, переболевшим "омикроном" не нужно расслабляться и контактировать с потенциально заражёнными людьми, ведь эту разновидность можно подхватить повторно. Даже лёгкое заболевание, отметил врач, нередко приводит к постковидному синдрому.

"У многих он реализуется как синдром хронической усталости. Расхаживаемся долго, просыпаемся, быстро устаём, утомляемся, становимся раздражительными", — сказал Ершов в интервью изданию LIFE.

Медик добавил, что после COVID-19 может возникнуть боль в пояснице и суставах. Он связывает эти последствия с проявлением синдрома интоксикации, так как после инфекционных заболеваний требуется время для вывода всех токсинов из организма.

Ершов также порекомендовал россиянам, переболевшим "омикроном", следить за щитовидной железой.

"Это самый эмоциональный орган. Поэтому я всех всегда призываю сохранять спокойствие", — заключил эксперт.

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