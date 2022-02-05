Учёные США: сладковатый привкус во рту — сигнал серьёзной болезни

Американские врачи из Кливлендской клиники выяснили, что у диабетиков наблюдается постоянный сладковатый привкус во рту. По мнению медиков, это происходит из-за нарушения работы поджелудочной железы.

Согласно исследованию, такой симптом сопровождает пациента постоянно.

"Стойкий сладкий привкус во рту может быть признаком неспособности организма регулировать уровень сахара в крови, что является потенциальным признаком диабета", — цитирует выдержки из научного документа "Медик Форум".

По мнению врачей, организм перестаёт справляться с повышением сахара из-за неправильной работы гормона глюкагон. Сбой вызывает рост фермента в крови и вместе с тем, одновременно в организме нарушается чувствительность к сахароснижающему гормону инсулину. В связи с этим, у потенциального больного диабетом складывается впечатление сладости во рту, вне зависимости от пищи, которую он употреблял.

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