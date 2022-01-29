Елена Малышева объяснила, что дети уязвимы перед штаммом COVID-19 "омикрон". Теледоктор дала подробные инструкции, как лечить детей, поражённых мутирующим вирусом.
Ведущая программы "Жить здорово" поспешила успокоить родителей, так как, несмотря на то, что дети часто заражаются данной формой коронавируса, "смертность от омикрона нижайшая".
Малышева отметила, что омикрон не затрагивает лёгкие. В половине случаев он протекает бессимптомно, а в 50% проявляется в виде ОРЗ, который длится от трёх до семи дней.
Медик объяснила, как лечить ребёнка в домашних условиях.
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