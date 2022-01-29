Елена Малышева рассказала, как лечить "омикрон" у детей

Елена Малышева объяснила, что дети уязвимы перед штаммом COVID-19 "омикрон". Теледоктор дала подробные инструкции, как лечить детей, поражённых мутирующим вирусом.

Ведущая программы "Жить здорово" поспешила успокоить родителей, так как, несмотря на то, что дети часто заражаются данной формой коронавируса, "смертность от омикрона нижайшая".

Малышева отметила, что омикрон не затрагивает лёгкие. В половине случаев он протекает бессимптомно, а в 50% проявляется в виде ОРЗ, который длится от трёх до семи дней.

Медик объяснила, как лечить ребёнка в домашних условиях.

Не паниковать и не стремиться сразу сделать тест на коронавирус. Лечение не зависит от того, есть у ребёнка коронавирус или нет. При всех ОРЗ всё одинаково;

Обязательно вызвать врача на дом, если ребёнку меньше года;

Большое количество воды;

Жаропонижающие, если есть температура (для беременных и кормящих мам подходит только парацетамол).

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