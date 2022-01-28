Профессор Чумаков: в феврале Россию ждёт резкий спад заболеваемости COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков считает, что в середине февраля в России произойдёт резкое снижение заболеваемости коронавирусом.

По его мнению, волна может пойти на спад уже в десятых числах следующего месяца. Профессор связывает это с тем, что сейчас наблюдается крутой подъём — по идее должно быть и такое же снижение.

"Большинство переносит бессимптомно, поэтому не обращаются даже за тестированием. Очень быстро произойдёт такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, они переболеют. И дальше они уже приобретают иммунитет, и коллективный иммунитет формируется", — цитирует Чумакова URA.RU.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии абсолютно точной статистики по коронавирусу: количество заражённых больше, поскольку многие не сдают тест на COVID-19.

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