Врач Водовозов рассказал о формировании в РФ "естественного локдауна"

По мнению врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, в России всё постепенно идёт к "естественному локдауну". В беседе с Общественной Службой Новостей специалист объяснил, в чём он заключается и каким образом поможет сдержать пандемию.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем людям придётся отказываться от привычного общения вследствие эпидемиологической ситуации. Таким образом и будет выглядеть "естественный локдаун", при котором граждане будут массово "выходить из строя".

Врач уверен, что у этого явления есть и очевидный плюс — заболеваемость коронавирусом начнёт снижаться.

На "естественный локдаун" в первую очередь уйдут жители крупных городов, сказал Водовозов. По его словам, подобная картина уже наблюдается во многих странах, и даже уже в Москве.

"Так он уже в действии во многих странах. И в Москве постепенно вырисовывается. Родители оставляют детей-школьников дома — даже не болеющих, на удалёнку уходят все, кто в принципе это может сделать, отменяются-переносятся мероприятия", — рассказал эксперт.

Водовозов напомнил, что большое количество заболевших усложняет работу многих областей, например, оказание плановой медицинской помощи вынужденно приостанавливается, отметив, что в этом "нет ничего такого сверхъестественного". А одним из признаков "естественного локдауна" в российской столице врач назвал недавно появившуюся у москвичей возможность возможность получать и закрывать больничный в удалённом формате.

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