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Автор Екатерина Широкова

Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм

Здоровье

У многих пациентов, заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон", первым симптомом становится конъюнктивит, заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм

По его словам, часть пациентов и не подозревает, что заразились именно "омикроном", ведь симптомы непохожи на состояние при "дельте".

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли "ковид". Вероятно, это был именно "омикрон". Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза", — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Исаев подчеркнул, что говорить о точных различиях между "дельтой" и "омикроном" рано. Новый вирус только начал себя проявлять, хотя и скорость распространения у него гораздо выше.

В научном сообществе идут жаркие обсуждения того, станет ли "омикрон" возможностью для выхода из пандемии коронавируса. Некоторые учёные предполагают, что новый штамм из-за слабой симптоматики поможет завершить эпидемию. Ранее Pravda. Ru цитировала заявление академика Александра Гинцбурга о том, что мутации COVID-19 на "омикроне" не остановятся и, возможно, мир ждёт более опасный, чем все предыдущие штаммы.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы андрей исаев
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