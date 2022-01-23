Высокая патогенность штамма коронавируса "омикрон" может стать триггером для появления более опасных мутаций COVID-19, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Как подчеркнул учёный, чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо вакцинировать 75-80% населения России за полгода.

"Он ("омикрон" — Прим.Ред.) нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы", — пояснил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом". — "Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной, естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются".

Как подчеркнул Гинцбург вопрос не только в охвате населения вакцинацией, но и в темпах прививочной кампании.

"Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения", — резюмировал академик.

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