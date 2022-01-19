Российские военные разработали метод ускоренного тестирования на COVID-19

Способ тестирования на коронавирус, позволяющий получить результат быстрее, чем при ПЦР-исследовании, разработан учёными войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.

Как сообщили в Минобороны РФ, военные разработали набор реагентов для обнаружения РНК COVID-19 методом "петлевой изотермической амплификации".

""Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала", — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

В ведомстве отметили, что на проведение ПЦР-анализа нужно около двух часов.

Па данным Минобороны, точность нового теста, получившего название "КовиГен-LAMP", составляет не менее 95%. Его чувствительность не ниже, чем у других аналогичных медизделий, основанных на методах амплификации нуклеиновых кислот

"За счёт того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов", — заявили в министерстве.

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