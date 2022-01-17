"Омикрон" выявили в областном центре и пяти районах Новгородской области

Первых заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявили в Новгородской области. Об этом

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребназора Елена Никифорова, которую цитирует "Интерфакс", случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрированы в Великом Новгороде, а также в Боровичском, Демянском, Новгородском, Парфинском и Старорусском районах. Главный санитарный врач области отметила, что большинство заразившихся не выезжали из страны.

"Это — внутреннее инфицирование", — подчеркнула Никифорова.

По словам главы регионального Минздрава Резеды Ломовцевой, из-за обнаружения омикрон-штамма областную систему здравоохранения решено перевести в режим повышенной готовности.

"Мобилизуем все средства и силы, в первую очередь — кадровые", — заявила министр.

Зампред регионального правительства Анна Тимофеева сообщила, что областные ПЦР-лаборатории будут работать в круглосуточном режиме.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.