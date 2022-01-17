Первых заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявили в Новгородской области. Об этом
Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребназора Елена Никифорова, которую цитирует "Интерфакс", случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрированы в Великом Новгороде, а также в Боровичском, Демянском, Новгородском, Парфинском и Старорусском районах. Главный санитарный врач области отметила, что большинство заразившихся не выезжали из страны.
"Это — внутреннее инфицирование", — подчеркнула Никифорова.
По словам главы регионального Минздрава Резеды Ломовцевой, из-за обнаружения омикрон-штамма областную систему здравоохранения решено перевести в режим повышенной готовности.
"Мобилизуем все средства и силы, в первую очередь — кадровые", — заявила министр.
Зампред регионального правительства Анна Тимофеева сообщила, что областные ПЦР-лаборатории будут работать в круглосуточном режиме.
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