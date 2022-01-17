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Автор Владимир Васютченко

"Омикрон" выявили в областном центре и пяти районах Новгородской области

Здоровье

Первых заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявили в Новгородской области. Об этом

"Омикрон" выявили в областном центре и пяти районах Новгородской области

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребназора Елена Никифорова, которую цитирует "Интерфакс", случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрированы в Великом Новгороде, а также в Боровичском, Демянском, Новгородском, Парфинском и Старорусском районах. Главный санитарный врач области отметила, что большинство заразившихся не выезжали из страны.

"Это — внутреннее инфицирование", — подчеркнула Никифорова.

По словам главы регионального Минздрава Резеды Ломовцевой, из-за обнаружения омикрон-штамма областную систему здравоохранения решено перевести в режим повышенной готовности.

"Мобилизуем все средства и силы, в первую очередь — кадровые", — заявила министр.

Зампред регионального правительства Анна Тимофеева сообщила, что областные ПЦР-лаборатории будут работать в круглосуточном режиме.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 новгородская область
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