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Автор Владимир Васютченко

Глава Кузбасса заразился COVID-19 во второй раз

Здоровье

Коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Глава Кузбасса заразился COVID-19 во второй раз

"Губернатор Сергей Цивилёв 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19", — сообщает телеграм-канал главы региона.

В сообщении отмечается, что заболевание протекает у губернатора в лёгкой форме. В настоящее время Цивилёв работает дистанционно.

Губернатор Кемеровской области заразился коронавирусом уже во второй раз. Ранее COVID-19 был выявлен у Цивилёва и его супруги осенью 2020 года. Тогда глава региона так же легко перенёс заболевание. Госпитализация ему не потребовалась.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировали 89 266 случаев заражения COVID-19, в том числе 248 — за последние сутки. Выздоровели 81 756 заболевших, 1 798 скончались.

В РФ за последние сутки выявили 30 726 заразившихся коронавирусом. За пандемию в стране зарегистрировано уже 10 834 260 случаев COVID-19.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 кемеровская область
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