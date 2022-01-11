В ЕМА одобрили клинические исследовния "Спутника V"

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств положительно оценили клинические испытания первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом рассказал заместитель главы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По словам специалиста, сотрудники ЕМА не высказали критических замечаний по производственным стандартам российского препарата. Также эксперт подчеркнул, что у агентства отсутствуют претензии в области оценки эффективности и безопасности вакцины.

"По части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", — сказал Логунов в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва.

Ранее академик РАН Лео Бокерия сообщил, что прививка от коронавирусной инфекции не оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, данные о подобном вреде препарата отсутствуют. Многие граждане "нагнетают" ситуацию, когда высказываются о вакцинации против новой болезни, отметил эксперт. Он и его жена привились, подчеркнул академик РАН.

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