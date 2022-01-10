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Автор Евгения Васильева

В Роспотребнадзоре призвали пока не считать "дельтакрон" новым штаммом COVID-19

Здоровье

Глава научной группы создания новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что "дельтакрон" пока нельзя назвать новым вариантом коронавируса. По словам специалиста, в лаборатории могло произойти загрязнение материалов.

В Роспотребнадзоре призвали пока не считать "дельтакрон" новым штаммом COVID-19

"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов допустил возможность заразиться гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". По данным специалиста, последний вариант обладает вставкой от другого вируса, а также способен "обменяться кусками генетического материала" со своими предшественниками.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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"Дельтакрон" - новый штамм коронавируса
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 роспотребнадзор
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