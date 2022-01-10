В Роспотребнадзоре призвали пока не считать "дельтакрон" новым штаммом COVID-19

Глава научной группы создания новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что "дельтакрон" пока нельзя назвать новым вариантом коронавируса. По словам специалиста, в лаборатории могло произойти загрязнение материалов.

"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов допустил возможность заразиться гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". По данным специалиста, последний вариант обладает вставкой от другого вируса, а также способен "обменяться кусками генетического материала" со своими предшественниками.

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