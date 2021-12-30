Вирусолог об опасности прикосновений к лицу во время управления машиной

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, как водители размазывают по своему лицу микробы за время поездки за рулём.

Микробиолог привела результаты исследований учёных Ноттингемского университета, которое гласит, что каждый автолюбитель во время движения по шоссе касается своего лица 26 раз за час.

"Они изучили видеоплёнки от 36 опытных водителей и увидели, что на первом месте по числу прикосновений стоит лицо (79,6%),

затем следуют волосы (10%),

шея (8,6%)

и плечи (1,7%)", — написала эксперт в своём Instagram-канале.

Вирусолог отметила, что почти в половине случаев люди за рулём трогали губы и глаза — примерно каждые пять минут. Выводы исследователей Баранову поразили.

"Во-первых они забеспокоились по вопросу, сколько микробов водители размазывают по своему лицу за время типичной поездки — как будто во время поездки на метро или прогулки в парке люди не делают всё то же самое", — выразила своё недоумение эксперт.

Рекомендации учёных ещё больше позабавили профессора:

"Э-ээ-э, мнэ-эээ… разработать полностью бесконтактные автомобильные поверхности и устройства, реагирующие на движения рук и мимические жесты. Чегоо??? Как это они себе представляют?"

Вирусолог отмечает, что каждые две минуты водителям будет приходить предупреждение о том, что руки следует держать на руле.

"Я вот думаю — иногда учёных заносит на поворотах, потому что затюканные водители-невротики на дороге нам совсем не нужны! Учёные — не чините что не поломано", — выразила свою точку зрения микробиолог.

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