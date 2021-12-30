Учёные из Британии предупредили о новом симптоме "омикрона"

Люди, которые заразились штаммом "омикрон", могут жаловаться на "туман в голове". Информация об этом появилась в британском издании The Daily Express, которое ссылается на данные, полученные в приложении ZOE COVID.

Учёные полагают, что при заражении "омикроном" у пациентов могут не наблюдаться привычные симптомы в виде:

кашля,

потери обоняния,

изменения вкусовых ощущений,

лихорадки.

Но при этом у заражённых могут появиться проблемы с мышлением, которое становится нечётким, расплывчатым и вялым.

По мнению врача Эндрю Бадсона, от коронавируса могут страдать самые разные части и системы организма, включая мозг. А на работу головного мозга, в свою очередь, могут влиять нарушения в работе сердца, почек, лёгких и других органов.

Согласно результатам исследования, полученным специалистами Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР, смертность от штамма "омикрон" на 75% ниже, чем от других штаммов, уже известных учёным. Южноафриканские эксперты подсчитали, что "омикрон" стал причиной смерти 4,5% госпитализированных с коронавирусом, в то время как во время предыдущих "волн" заболеваемости количество летальных исходов было равно 21,3%.

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