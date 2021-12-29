Если кожные покровы больного коронавирусом начинают синеть, это показатель к незамедлительной госпитализации пациента, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.
Изменение цвета кожи на синеватый оттенок говорит о том, что у больного идёт осложнение при заболевании, подчеркнул врач.
"Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигинации крови, нарушение работы лёгких и отёк легких. Это снаружи проявляется цианозом. Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжёлый COVID. Это немедленная госпитализация, реанимация", — пояснил вирусолог в беседе с URA. RU.
В такой ситуации пациенту необходим дополнительный кислород или вентиляция лёгких в больничных условиях и под наблюдением врачей, резюмировал врач.
Скулачёв отметил, что симптом хотя и "реанимационного" характера, квалифицированные специалисты могут помочь пациенту, если его вовремя доставить в госпиталь.
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