Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к 28 декабря превысил 61%. Об этом сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

"Благодаря вакцинации на сегодняшний день в РФ уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова назвала такой показатель недостаточным и призвала продолжить работу по убеждению россиян в необходимости вакцинироваться от COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране требуется повысить в связи с угрозой распространения омикрон-штамма.

"Нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас", — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению президента РФ Владимира Путина, в России необходимо добиться достижения 90%-ного уровня коллективного иммунитета к COVID-19. Как отметил глава государства на неформальном саммите СНГ, за рубежом стремятся к иммунизации от коронавируса 90-95% населения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.