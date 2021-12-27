Врач Жемчугов опроверг наличие бессимптомных суперраспространителей COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил заявление вирусолога Алексея Аграновского о том, что среди бессимптомных пациентов есть суперраспространители, которые сами не болеют, но активно заражают других.

Ранее Аграновский сказал, что новый вариант COVID-19 под названием "омикрон" может никак не проявляться у носителя, который не подозревает о наличии у него заболевания и создаёт риск заражения для окружающих. При этом вирусолог выразил уверенность, что среди бессимптомных пациентов есть суперраспространители, которые сами не болеют, но активно заражают других.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что человек, у которого отсутствуют симптомы коронавируса, не может стать суперраспространителем, поскольку вирус распространяется именно через симптомы, такие, как кашель и чихание.

"Суперраспространители заражают не за один раз, а за период времени. То есть, если человек болеет долго, может заразить много людей. Это связано с симптоматикой — кашель, насморк. Вирус содержится в слюне человека", — сказал Жемчугов в беседе с изданием "Народные новости".

Он отметил, что бессимптомники не способны заразить большое количество людей, поскольку они не кашляют и не чихают, а "при обычном дыхании выделяется мало вируса". Они могут инфицировать лишь при близком контакте.

По словам Жемчугова, статус суперраспространителя может получить человек, который долго болеет, из-за этого заражая много людей.

Доктор выразил сожаление по поводу того, что бессимптомного носителя COVID-19 невозможно идентифицировать, поскольку такие люди не ощущают никаких симптомов и, соответственно, не обращаются в больницу.

"Главное, что их в шесть-восемь раз больше, чем выявленных зараженных", — добавил Жемчугов.

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