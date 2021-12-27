Назван заметный на коже симптом "омикрона"

Кожная сыпь может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, сообщается в газете Daily Express.

Журналисты изучили данные приложения ZOE COVID Study и пришли к выводу, что у людей, заражённых "омикроном", появляются покраснения на коже. Некоторые пациенты отмечали, что покраснения сильно чешутся.

По данным врачей, на ранних стадиях заболевания омикрон-штаммом COVID-19 может появляться кожная сыпь, которая сохраняется долгое время.

Ранее сообщалось, что одним из первых симптомов омикрон-штамма коронавируса может быть беспричинная хрипота в голосе. Как правило, хрипоту сопровождает першение в горле. При этом для дельта-штамма характерна боль в горле.

Помимо хрипоты, самыми распространёнными симптомами "омикрона" являются сухой кашель, боль в пояснице и заложенность носа.

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