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Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"

Здоровье

По мнению телеведущего и врача Александра Мясникова, низкий уровень смертности от омикрон-штамма коронавируса на Западе обусловлен большим количеством вакцинированных граждан. Таким мнением врач поделился в своём Telegram-канале.

Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"

Эксперт уточнил, что уровень смертности от "омикрона" в Великобритании, Франции, США и Израиле составляет максимум полпроцента — 0,1 — 0,4%.

"Кажется, что "омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации", — написал Мясников, напомнив, что в упомянутых государствах уровень вакцинации населения достигает 60-70%.

Врач призвал россиян последовать примеру Запада и быстрее вакцинироваться, потому что в ближайшее время "омикрон" распространится и по всей России.

О важности вакцинации ранее напоминал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который рассказал, что среди заболевших коронавирусом число вакцинированных граждан составляет не более 4%, и, как правило, они переносят заболевание в лёгкой форме.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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