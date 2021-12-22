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Государство, где нет и не было COVID-19: это одна из бывших республик СССР

Здоровье

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В связи с этим глава государства поручил активизировать превентивные меры.

Государство, где нет и не было COVID-19: это одна из бывших республик СССР

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что отсутствию заболеваний COVID-19 жители Туркмении обязаны той масштабной работе, что провели власти страны.

"Но мы не должны расслабляться, так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности "омикрон". Известны пути его распространения из одной страны в другую. Это происходит путём перемещения людей и товаров через государственные границы", — заявил президент Туркмении на специальном совещании, которое прошло 21 декабря.

В связи с этим туркменский лидер поручил активизировать "превентивные меры", дабы не допустить распространения штамма "омикрон", сообщает ТАСС.

На территории Туркмении, по официальным данным, не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Это единственное государство бывшего СССР, где нет случаев заражения COVID-19. И одно из немногих в мире — а может быть, и единственное.

В марте 2020 года, в период распространения пандемии коронавируса, президент Туркмении распорядился провести специальные мероприятия по окуриванию населения дымом гармалы (лекарственного травянистого растения). А в декабре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал использовать в борьбе с COVID-19 корень солодки. В ходе заседания правительства он отметил, что описал свойства корня солодки в первом томе своей книги "Лекарственные растения Туркменистана".

"Ученые отмечают, что активное вещество — глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир", — сказал тогда президент Туркменистана.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, "даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции".

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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