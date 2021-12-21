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Автор Василий Амирджанов

Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе

Общество

Творческий опыт властей Туркмении может быть востребован в России для развития запретительной системы.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении

Запретный юмор

Историческая тема, которая возведена в степень неприкасаемой, практически лишена дискуссионности. Утверждённую и правильную версию "исторической правды" власти пока ещё не представили общественности, но о прошлом безопасно говорить только как о героическом, великом и судьбоносном для всех народов мира.

Юмористические программы на федеральных телеканалах по концентрации интеллектуального нафталина уже превзошли эпоху развитого социализма, когда даже при тоталитарной системе сатирики умудрялись талантливо шутить и часто на грани.

Короткий в историческом плане промежуток времени между дружным строительством коммунизма и фиксацией пресловутой "лодки" в статичном положении сейчас представляется как сказание о Китеж-граде и напоминает тоску по ушедшей молодости.

Приблизительный перечень запретных тем для шуток в условиях суверенной демократии сформулировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в одном из своих интервью:

  • религиозные;
  • исторические;
  • Великая Отечественная война.

Песков акцентировал внимание, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и "это совсем другое измерение — там нет места юмору".

Погружение в другое измерение

Ветераны Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны

Разумеется, есть деликатные темы, которые табуируются скорее воспитанием в детстве, нежели перспективой репрессий со стороны государства. Правда, жизнь многократно показывала даже идущим по "особому" пути, что так называемый "чёрный" юмор жив и востребован. Никуда от этого не деться.

Вполне возможно, Пескову в юности не довелось общаться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые в отличие от демиургов репрессивно-запретительной системы лично побывали в том самом "другом измерении" и шутили так, что в современной России, вероятно, схлопотали бы приличный тюремный срок.

Шутки ветеранов ВОВ, в том числе и одного из них, имя которого знали все советские школьники, сейчас и цитировать в российских массмедиа не представляется возможным из-за гарантированной реакции властей.

Так и анекдоты про Штирлица, по-прежнему популярные в России, могут стать поводом для возбуждения уголовных дел за оскорбление ветеранов или реабилитации нацизма. Советские комедии на тему Великой Отечественной войны с весёлыми песнями и танцами тоже под угрозой. Анекдоты про героического Чапаева, возможно, и вовсе — экстремизм. Шутки же на религиозные темы могут стать поводом для запрета к демонстрации таких картин как:

  • "Королева бензоколонки";
  • "Праздник святого Иоргена";
  • "Иван Васильевич меняет профессию";
  • "Двенадцать стульев".

Смех в разрешённом месте

Туркмения
Туркмения

Трудно предугадать, что завтра посчитают оскорбительным — фото на фоне исторического или религиозного объекта, а может и смайлик в социальной сети, который покажется экстремистским. На фоне сужения возможности открыто выражать свои эмоции, шутить и просто высказывать своё мнение без подробного списка запретов довольно просто привести общество в нервное состояние.

Когда развитие становится отрицательным, как теперь принято формулировать, и движение идёт к почти забытой советской системе, то проще её взять и реанимировать во всей красе. Взять старые циркуляры и не заставлять граждан терзаться в сомнениях. Вернуть, например, советские правила поведения на танцевальных вечерах:

  • танцующие обязаны соблюдать дистанцию в 3 сантиметра;
  • танцевать в рабочей и спортивной одежде воспрещается;
  • танцующий должен исполнять танец правильно, чётко и одинаково, как правой ногой, так и левой ногой;
  • танцевать в искажённом виде запрещается;
  • танцующие обязаны курить и смеяться в специально отведённом месте.

Засмеялся в неположенном месте — штраф. Если в составе группы лиц — на зону. Неправильно подвигал ногой — исправительные работы. Нарушил дистанцию — обвинение в харассменте. Ну а уж танец в "искажённом виде" — определённо измена Родине.

Путь Аркадага

Леонид Ивашов
Леонид Ивашов

Российская Федерация пока ещё отстаёт от номенклатурного творчества своих туркменских коллег. Жителям Туркмении куда проще ориентироваться в перечне дозволенного, примерно как и гражданам Северной Кореи. Правда, в Туркмении всё выглядит праздничнее, что ли, жизнерадостнее.

В столичном Ашхабаде состоялась специальная конференция "Принцип мира Аркадага — это модель для мира", которая была посвящена новому стихотворению Гурбангулы Бердымухамедова "Да здравствует мирная жизнь!".

Аркадаг ("покровитель") — официальный титул действующего президента Туркмении.

Участники специального мероприятия, среди которых были представители культуры и искусства страны, поэты и прозаики, пришли к выводу, что в новом стихотворении "лидер нации на основе литературного подхода делает выводы о значении нейтрального статуса в современную эпоху могущества и счастья". Предусмотрительно уже была написана музыка на новое стихотворение и родилась песня, которая и достроила пирамиду катарсиса этого важного государственного мероприятия.

Чем проверять, как в России, песни на экстремизм, так уж лучше заставить слушать только утверждённый репертуар. Молодожёнов в сёлах Лебапского велаята (области — Прим. ред.) Туркмении обязали исполнять первый брачный танец под песню президента Гурбангулы Бердымухамедова. Категорично, просто и со вкусом.

Надо признать, что пока ещё робкие попытки догнать в креативе туркменских товарищей предпринимаются и в России. Так, историк, профессор МГИМО Леонид Ивашов сообщил общественности, что Фёдор Достоевский сделал много пророчеств в романе "Бесы": в частности, он предсказал появление партии "Единая Россия".

Вполне вероятно, что, покопавшись в творчестве классиков русской литературы, в исторических документах и, возможно, в религиозных трудах, найдутся и более весомые пророчества, которые позволят обнулить баловство демократии и осчастливить россиян аналогом Аркадага или Елбасы, чтобы не путаться в юморе и других запретных темах.

Ведь насколько веселее и проще, к примеру, запретить коронавирус, как в Туркмении, чем с ним бороться, а вместо бесчисленных онлайн-совещаний по телевизору наслаждаться жизнерадостными танцами под вдумчивые песни национального лидера.

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Россия в Туркменистане: пассивность или осторожность?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия туркмения леонид ивашов единая россия дмитрий песков гурбангулы бердымухамедов
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