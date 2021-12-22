В Великобритании скончались уже 14 человек, заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Соединённого Королевства Джиллиан Киган.
В интервью Sky News Киган сообщила, что число госпитализированных с новым штаммом COVID-19 увеличилось за неделю в 12 раз.
Ранее исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства Дженни Харрис назвала распространение "омикрона" самой серьёзной угрозой для британской системы здравоохранения.
"Вероятно, мы столкнулись с самой серьёзной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры, которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение", — заявила специалист.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на британский Минздрав, в настоящее время омикрон-штамм уже стал доминирующим в стране. На его долю приходится около 60% новых заражений.
Всего в Великобритании ежедневно регистрируют до 90 тысяч заразившихся COVID-19.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.