В Британии назвали "омикрон" самой опасной угрозой за пандемию COVID-19

Распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции является самой серьёзной угрозой для системы здравоохранения Великобритании с начала пандемии, заявила исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис.

"Вероятно, мы столкнулись с самой серьезной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры, которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Харрис, тенденцию увеличения количества заражений новым штаммом COVID-19 наблюдают в большей части агломераций страны.

Исполнительный директор заявила об угрозе заражения вакцинированных от коронавируса "омикроном" из-за наличия у него большого числа мутаций.

"Мы знаем, что бустерная доза увеличит защиту от вируса, хотя она все равно будет ниже, чем в случае с дельта-штаммом", — отметила Харрис.

В настоящее время число заразившихся "омикроном" в Великобритании достигло 5 346 человек.

Согласно прогнозу Агентства по безопасности в области здравоохранения, если темп распространения нового варианта COVID-19 сохранится, к концу года в стране будет насчитываться уже около 1 млн случаев заражения им.

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