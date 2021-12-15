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Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения

Здоровье

Врач Владимир Болибок предупредил, что пыль, скапливающаяся на ёлочных игрушках, нередко вызывает аллергию, передаёт "Москва 24".

Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения

По словам аллерголога-иммунолога, если мишура весь год лежала в шкафу, то она наверняка покрылась пылью. Именно поэтому, подчеркнул специалист, многие люди начинают чихать, когда достают новогодние декорации. Болибок порекомендовал упаковывать игрушки и мишуру в полиэтиленовые пакеты и тщательно их закрывать после праздника.

"Я даже не знаю, как её почистить. Её же не помоешь с мылом, она испортится, то есть если она уже запылилась, то остаётся только выкинуть и купить новую", — сказал врач.

Он также подчеркнул: если человек начнёт чихать от пыли, то она механически будет раздражать дыхательные пути. Всё это зачастую приводит к аллергической реакции.

Кроме того, Болибок добавил, что люди без аллергии на пыль могут спокойно протирать игрушки перед тем, как повесить их на ёлку. В ином случае это необходимо делать в маске и перчатках, отметил специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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