Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения

Врач Владимир Болибок предупредил, что пыль, скапливающаяся на ёлочных игрушках, нередко вызывает аллергию, передаёт "Москва 24".

По словам аллерголога-иммунолога, если мишура весь год лежала в шкафу, то она наверняка покрылась пылью. Именно поэтому, подчеркнул специалист, многие люди начинают чихать, когда достают новогодние декорации. Болибок порекомендовал упаковывать игрушки и мишуру в полиэтиленовые пакеты и тщательно их закрывать после праздника.

"Я даже не знаю, как её почистить. Её же не помоешь с мылом, она испортится, то есть если она уже запылилась, то остаётся только выкинуть и купить новую", — сказал врач.

Он также подчеркнул: если человек начнёт чихать от пыли, то она механически будет раздражать дыхательные пути. Всё это зачастую приводит к аллергической реакции.

Кроме того, Болибок добавил, что люди без аллергии на пыль могут спокойно протирать игрушки перед тем, как повесить их на ёлку. В ином случае это необходимо делать в маске и перчатках, отметил специалист.

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