Пенсионерам будут платить по 2 тыс. рублей за вакцинацию в Хабаровском крае

В Хабаровском крае решили поддержать выплатами пожилых людей, которые сделали прививку против коронавируса. Об этом проинформировал губернатор Михаил Дегтярёв в Telegram-канале.

По его словам, ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой в регионе. Глава Хабаровского края отметил, что тяжелее всего инфекцию переносят пенсионеры. Именно среди них больше всего летальных исходов.

"Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать по 2 тысячи рублей после прохождения курса вакцинации", — заявил Дегтярёв.

Право на вознаграждение появится у пенсионеров с 20 декабря. Оно будет действовать до 1 марта 2022 года.

Все выплаты обещают перечислить на банковские карты "МИР" или другими способами в течение двух недель после второй прививки от COVID-19.

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