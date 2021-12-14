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Геронтолог назвал продукты, сохраняющие здоровье мозга после 60 лет

Здоровье

Шоколад способен помочь в профилактике онкологии и деменции, рассказали эксперты. Врач-геронтолог Владимир Хавинсон назвал продукты, сохраняющие здоровье мозга после 60 лет.

Геронтолог назвал продукты, сохраняющие здоровье мозга после 60 лет

Специалист поделился полезными советами в разговоре с корреспондентом Народных новостей. Он объяснил, что главное — это правильно сочетать белки, жиры и углеводы.

"Нужно потреблять свежие продукты без консервантов, к ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая Омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копчёностей", — сказал он.

Хавинсон обратил внимание, что причинами деменции может быть стресс и недостаточный сон. Однако предотвратить её развитие можно, если пожилые люди будут преимущественно употреблять пищу, богатую полезными свойствами, а также следить за своим распорядком дня.

Не стоит забывать и про необходимость для нашего организма кальция. Он содержится в твороге, сыре, йогуртах и орехах.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что горькие продукты могут быть очень полезными. Эксперты выяснили, что соприкосновение горечи и рецепторов кишечника стимулирует экспрессию генов, которые производят гормон инкретин.

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Последствия COVID-19: идиотизм и деменция
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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