Горькая и здоровая жизнь: чем полезна горечь для организма

"Горьким лечат, сладким калечат" — гласит народная мудрость, которую, наверное, невозможно опровергнуть.

И как вред сладких продуктов доказан научными методами, так и несомненная польза от продуктов, содержащих горечь, также отражена в многочисленных исследованиях науки и медицины.

Горечь, как известно, является одним из вкусов, которые способен различать человек. И, к сожалению, этот вкус ему далеко не всегда нравится. А напрасно.

По мнению одного из основателей функциональной медицины Джеффри Бланда вкусовые рецепторы есть не только на языке человека, но и в его кишечнике, а точнее в эпителии тонкой кишки, что позволяет органу идентифицировать то, что мы едим практически на уровне мозга. А соприкосновение горечи и рецепторов кишечника стимулирует экспрессию генов, которые производят гормон инкретин. Именно он ответственен за регулировку инсулина, снижая риск возникновения диабета и купируя возникновение воспалительных процессов в организме.

Существует также версия, что горький вкус растений ранее служил стоп-сигналом для человека, чтобы тот не отравился.

Это происходило на раннем этапе эволюции, однако со временем, когда приходилось выживать при дефиците еды и питаться буквально "подножным" кормом, организм адаптировался к токсичности ряда растений и те, вместо вреда стали приносить пользу. Вот уж действительно: "то, что не убивает, делает сильнее".

В свое время академик Павлов отмечал, что "механизм действия горьких трав еще не изучен", но позже ученые все же сумели установить химический состав многих лекарственных трав.

Чаще всего в научных работах указываются гликозиды (безазотистые соединения, разделяющиеся на две части: сахарную и несахарную) и похожие по действию на гормоны.

Основные полезные свойства

Прежде всего, это громадная польза для кишечника и всего ЖКТ в целом.

Горечь стимулирует выработку слюны, которая расщепляет сложные углеводы, таким образом, снижая нагрузку на желудок.

Происходит секреция гормона гастрина, регулирующего уровень желудочной кислоты, служащей для дальнейшего расщепления белков и усвоения минералов.

Поджелудочная железа начинает выработку пищеварительных ферментов.

Раздраженная горечью гладкая мышечная ткань кишечника начинает сокращаться, таким образом "торопя" его к опорожнению, регулируя стул.

Также многие горькие растения стимулируют кроветворение, что часто помогает при малокровии.

Помогает для восстановления организма после болезней и операций.

Удивительно, но горечь — прекрасный анаболик, о котором знали силачи и атлеты прежних лет, используя травы для наращивания мышечной массы, поскольку многие из гликозидов способствуют усвояемости белков, жиров и углеводов.

Стимулирует аппетит и улучшает обмен веществ.

Благодаря эргогенному эффекту повышает работоспособность.

Незаменима горечь для печени и желчного пузыря, особенно, если у последнего есть различные проблемы.

А уж сколько существует действия трав направленного действия…!

Какую выбрать горечь из трав?

А уж тут как душа пожелает!

Листовая зелень, в своем большинстве горчит вся. Разница только в степени выраженности и оттенках этой горечи.

Так, например, горько-сладкий прикус имеет:

китайская капуста,

шпинат,

корн,

кучерявый лолло россо,

молодые листья салата латука,

морковная ботва.

Для любителей поострее подойдут травы с выраженным острым горьким привкусом, такие как:

руккола,

одуванчик,

кресс-салат,

листовая горчица,

перьевой лук,

листья репы

и кольраби.

Щавель можно есть не только в зеленых борщах, но и добавлять в салат: он имеет кисло-горький вкус. А у молодой свекольной ботвы он будет таким же, но более деликатным, нежным.

Особо выраженной горечью обладает:

сельдерей черешковый,

капуста кале (кудрявая),

фриссе,

цикорий,

радиккио

и листья редса.

Фото: theepochtimes. com