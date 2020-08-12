"Горьким лечат, сладким калечат" — гласит народная мудрость, которую, наверное, невозможно опровергнуть.
И как вред сладких продуктов доказан научными методами, так и несомненная польза от продуктов, содержащих горечь, также отражена в многочисленных исследованиях науки и медицины.
Горечь, как известно, является одним из вкусов, которые способен различать человек. И, к сожалению, этот вкус ему далеко не всегда нравится. А напрасно.
По мнению одного из основателей функциональной медицины Джеффри Бланда вкусовые рецепторы есть не только на языке человека, но и в его кишечнике, а точнее в эпителии тонкой кишки, что позволяет органу идентифицировать то, что мы едим практически на уровне мозга. А соприкосновение горечи и рецепторов кишечника стимулирует экспрессию генов, которые производят гормон инкретин. Именно он ответственен за регулировку инсулина, снижая риск возникновения диабета и купируя возникновение воспалительных процессов в организме.
Существует также версия, что горький вкус растений ранее служил стоп-сигналом для человека, чтобы тот не отравился.
Это происходило на раннем этапе эволюции, однако со временем, когда приходилось выживать при дефиците еды и питаться буквально "подножным" кормом, организм адаптировался к токсичности ряда растений и те, вместо вреда стали приносить пользу. Вот уж действительно: "то, что не убивает, делает сильнее".
В свое время академик Павлов отмечал, что "механизм действия горьких трав еще не изучен", но позже ученые все же сумели установить химический состав многих лекарственных трав.
Чаще всего в научных работах указываются гликозиды (безазотистые соединения, разделяющиеся на две части: сахарную и несахарную) и похожие по действию на гормоны.
Прежде всего, это громадная польза для кишечника и всего ЖКТ в целом.
А уж сколько существует действия трав направленного действия…!
А уж тут как душа пожелает!
Листовая зелень, в своем большинстве горчит вся. Разница только в степени выраженности и оттенках этой горечи.
Так, например, горько-сладкий прикус имеет:
Для любителей поострее подойдут травы с выраженным острым горьким привкусом, такие как:
Щавель можно есть не только в зеленых борщах, но и добавлять в салат: он имеет кисло-горький вкус. А у молодой свекольной ботвы он будет таким же, но более деликатным, нежным.
Особо выраженной горечью обладает:
Фото: theepochtimes. com
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