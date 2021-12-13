Психолог объяснил, как улучшить эмоциональное состояние зимой

Психолог Дмитрий Синарёв рассказал, как улучшить эмоциональное состояние в зимний период. По его словам, именно в холодное время года многие россияне жалуются на тревожность, низкую продуктивность и плохое настроение.

Как отметил специалист, все мыслительные и эмоциональные процессы зависят от химического состава крови, на который влияет еда, вода и солнечный свет. Он порекомендовал заранее продумывать своё меню, делая рацион более разнообразным, передаёт агентство "ПРАЙМ".

"Зима не лучшее время для диеты. Калорийная и богатая витаминами пища нам сейчас необходима. Это естественный и нормальный процесс", — сказал Синарёв.

Психолог также добавил, что зимой нужно повышать двигательную активность, совершая пробежки и прогулки. Он посоветовал при возможности записаться на фитнес или в тренажёрный зал.

Специалист убеждён: на эмоциональное состояние влияет в том числе и домашняя атмосфера.

"Подумайте о книгах, которые давно хотели прочитать, составьте список фильмов или найдите хобби, которое будет радовать зимними вечерами", — заключил эксперт.

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