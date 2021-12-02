Восстановиться после COVID-19 помогут активированный уголь и трава ортосифон

Какие именно причины приводят к осложнениям после COVID-19, как быстро восстановиться после болезни и откуда взялась всеобщая ковидная истерия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой популярный видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

Главное — пройти детокс

— Павел Валерьевич, есть ли универсальный способ восстановления после COVID-19?

— Часть осложнений, про которые люди думают, что это у них от COVID, на самом деле осложнения от долгого приёма:

антибиотиков,

гормонов,

дексаметазона.

Например, скачок давления или скачок сахара в крови. То есть у людей начинает развиваться диабет. Но это следствие не COVID, а приёма лекарств, которые он использовал. Если бы лечили грипп дексаметозоном, у нас бы смертность от гриппа была больше, чем от COVID. Вы прочитайте инструкцию дексаметозона, там некоторые вещи просто чудовищные.

После COVID пройдите детокс (очищение) организма энтеросорбентами. Самый простой — активированный уголь. Начинать рекомендую с травки ортосифон. Она для почек, а ещё чистит печень.

После вирусного заболевания происходит интоксикация организма, поэтому очищение вполне логично. Уголь пьём 3-5 дней, один раз в день, по одной таблетке на 10 кг веса. Но больше десяти таблеток пить уголь нельзя. Можно другие энтеросорбенты: белый уголь, "Энтеросгель", "Полисорб". А ортосифон пьём по инструкции на упаковке три недели.

После вирусного заболевания с воздействием на лёгкие обязательно делайте специальные упражнения для лёгких. У нас есть "не-дыхательная гимнастика для лёгких".

Сатурация сразу улучшается, то есть насыщение крови кислородом, дыхание облегчается. Эта гимнастика занимает всего пять минут. Её можно найти в Интернете. Надо её делать пару раз в день хотя бы месяц. Эти упражнения хорошо (не за один день, понятно) восстанавливают ритм сердца при постковидной тахикардии.

Борьба с депрессией

— Знаю человека, который после COVID стал очень агрессивным, раздражительным. Продолжалось это полгода. Что в таком случае делать?

— Я общаюсь с огромным количеством людей, перенесших COVID, и не видел такой реакции. Теоретически это может быть следствие приёма гормона дексаметазона, потому что он повышает раздражительность. Ещё там сильный бывает синдром отмены. То есть если резко отменили эти гормоны, то может появиться раздражительность и масса других проблем. Ещё во время болезни иногда идёт потеря витаминов группы B, и раздражительность — один из признаков нехватки витаминов группы B.

Начните с детокса. Кстати, гораздо чаще я сталкиваюсь с тем, что через месяц-два после болезни, а иногда сразу после неё, человека накрывает дикая постковидная депрессия. Я сам это испытал, потому что я год назад болел, и спустя два-три месяца меня накрыло этим состоянием. Я не склонен к депрессиям и несколько дней не мог понять, что происходит. Что-то делать нет:

сил,

желания,

настроения.

Потом я понял, что это. Тем более я нарушил свои же постковидные установки.

Я рассказывал в одной из программ, что после COVID полгода нельзя допускать гипоксии, то есть нехватки кислорода.

Не надо делать великолепные в других случаях гимнастики, Стрельниковой и Бутейко, где есть элемент гипоксии. Не надо давать себе слишком большие физические нагрузки. Не надо лезть в горы. А я поехал в горы и там ещё и дал нагрузку: поднимался пешком в горах. На фоне гипоксии меня накрыло постковидной депрессией.

Я накапал в стакан воды десять капель прополиса. Выпиваешь медленно. В ближайшую ночь снятся странные сны, но уже на следующий день не было никакой депрессии даже близко. Пьёшь прополис раз в день. За две недели не осталось даже следа от этой проблемы.

Другое хорошее средство восстанавливает митохондрии клеток — янтарная кислота. Мы её советуем, когда человек не может пить прополис: например, у него аллергия на продукты пчеловодства.

Но у янтарной кислоты большой минус: 20-30% людей, включая меня, её не могут пить, потому что у кого-то она давление повышает, у кого-то от неё желудок болит, у кого-то кровь из носа. Поэтому я всегда говорю: "По самочувствию". Она действует очень быстро, за 1-2 дня. Опасного там ничего нет. Можно сразу отменить, и всё.

— Многие говорят об очень большой слабости после COVID. Может пройти два-три месяца, а человек еле ноги таскает, чтобы только доехать до работы. Как это пережить? Не все могут взять себя в руки.

— Нет-нет, тут не возьмёшь себя в руки. Когда я заболел, у меня три дня была очень сильная слабость, болели мышцы, температура 37,5-38. Я не пугался. Я с самого начала не был подвержен ковидной истерии, потому что понимаю, каких не надо делать ошибок.

Я первые три дня отпаивал себя только травами. Очень хорошо действовала малина, но малина без сахара. Кто не может пить ортосифон, неплохо действует брусничный лист и лист толокнянки.

У меня был изменённый вкус, похоже на интоксикацию солями алюминия. Я думаю: "Если симптом похож, почему бы не применить те же методы, как при отравлении солями алюминия?" Это активированный уголь и трава ортосифон.

Я выпиваю. Три часа — у меня прошло всё: слабость, боли в мышцах. У жены прошло за шесть часов. Потом у нас сын болел. То же самое использовали. Три часа — и всё.

— У людей резко поднимаются тромбоциты: со 150-350 до 600-800, причём даже спустя полгода-год после болезни. Это означает риск тромбозов. Как можно кровь разжижать?

— Если есть сгущение крови — значит, человек не сделал детокс либо это вообще следствие приёма тех лекарств, а не самого COVID. Янтарная кислота здесь очень хорошо работает. Можно использовать банальнейшее средство. Почему-то все забывают о том, что у нас в организме очень много сделано для того, чтобы мы сами восстанавливались. Выпил с утра два стакана воды.

Увеличьте количество не чая, кофе, а именно воды. Другие напитки не в счёт. Вы можете их использовать. Но нужно в день выпивать литр обычной воды.

Плюс нужно двигаться, чтобы у вас кровь не застаивалась, но не переутомляться. В крайнем случае можно использовать аспирин. Но не более трёх месяцев. У него есть гепатотоксичность (нагрузка на печень) и аспириновоздействие на стенки желудка.

— Наверное, важны ещё правильный настрой, отсутствие страха?

— С моей точки зрения, люди сейчас из-за этой истерии как будто сошли с ума. Они говорят: "От COVID же умирают". Я говорю: "А что, раньше люди были бессмертны? Сколько тяжёлых болезней. Если бы вам из каждого утюга неслось: такой-то и такой-то умер от рака, то у вас бы была онкофобия". Или можно устроить истерию насчёт сердечных заболеваний. Так можно дойти до полного абсурда. Вот сейчас и дошли.

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