В ЮАР штаммом "омикрон" заболевают в основном дети

В ЮАР местные жители от 10 до 14 лет за первую неделю декабря оказались большей частью заражённых COVID-19 граждан. Об этом рассказали эксперты Национального института инфекционных заболеваний.

Медицинские специалисты отметили, что в этот период люди заражались в основном недавно появившимся штаммом коронавируса "омикрон". Болезнь среди несовершеннолетних пациентов протекает с лёгкими проявлениями, поэтому госпитализация не нужна, заявили врачи.

"За первые семь дней декабря большинство положительных случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в ЮАР, было среди детей в возрасте от 10 до 14 лет", — сказали специалисты в беседе с News24.

По данным на пятницу, 10 ноября, в ЮАР за минувшие сутки коронвирусом инфицировались 22 391 человек, что превышает вчерашний показатель на 2 549 зарегистрированных случаев.

Ранее директор по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об особенностях нового варианта "омикрон". Как подчеркнула доктор, этот штамм развивается намного быстрее ныне существующих мутаций и вызывает необычные для болезни COVID-19 симптомы. Например, при заражении омикрон-вариантом может сохраниться способность различать вкусы и запахи.

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