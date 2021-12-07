Штамм "омикрон" может распространяться в два раза быстрее, чем дельта-вариант

Учёные в ходе моделирования эпидемиологической обстановки с учётом появления нового омикрон-варианта в ЮАР выяснили, что он заражает людей в два раза быстрее, чем предыдущий штамм коронавируса "дельта".

Главным исследователем стал Карл Пирсон из Лондонского университета. Специалисты создали математическую модель и подтвердили теории о высокой скорости инфицирования варианта "омикрон". Вместе с этим учёные пока не поняли, вызывает ли заражение этим штаммом тяжёлые проявления болезни COVID-19.

По данным News24, исследователи призвали использовать их материалы для подготовки к вероятному взрывному росту случаев заражения омикрон-вариантом в ближайшие несколько месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что инфицированные штаммом "омикрон" люди уже есть на территории России. Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил о возможности сделать естественную вакцину против коронавируса из-за появления нового варианта.

"Действительно, есть вероятность, что "омикрон" и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины — препараты, содержащие в своём составе живой, но ослабленный вирус", — сказал Ризванова.

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