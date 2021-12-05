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Исаев: антитела после дельта-штамма и вакцина не спасут от "омикрона"

Здоровье

Основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что после перенесённого дельта-штамма коронавируса, антитела не смогут защитить от заражения "омикроном". Как подчеркнул эксперт, дело в разном структурном строении белков вируса.

Исаев: антитела после дельта-штамма и вакцина не спасут от "омикрона"

По словам Исаева, перенесённые ранее штаммы COVID-19 дают организму иммунитет и повышенный титр антител, но "перекрёстной" защиты с "омикроном" нет. То же касается и вакцинации.

"Антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон". То есть перекрёстного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами не возникнет. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты" — и наоборот", — цитирует эксперта ТАСС.

Как отметил Исаев, говорить о том, какими темпами будет распространяться "омикрон", какие прогнозы ждать по заболеваемости и смертности рано. Дело в том, что пока у учёных мало информации и о мутациях нового штамма.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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