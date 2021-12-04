Вирусолог Альтштейн рассказал, как быстро "омикрон" может "захватить" мир

Новому штамму коронавируса "омикрон" необходимо минимум полгода на масштабное распространение, заявил профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, штамм гораздо "медленнее" предыдущих видов, а от нового вида коронавируса не зафиксировали ни одного летального исхода.

"До Нового года он не успеет распространиться. "Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться", — пояснил Альтштейн в беседе с радио Sputnik.

Кроме распространения, "омикрон" не так тяжело переносится, считает профессор. А значит, есть шанс, что "дельта" уйдёт и новый штамм ослабит влияние пандемии из-за более низкой патогенности.

"Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном", — резюмировал вирусолог.

Однако врач признал, что возможно, такие выводы обоснованы пока новый вид коронавируса "не добрался" до людей преклонного возраста. Штамму необходимо около полугода, чтобы распространиться, но вакцинация может существенно сдержать "омикрон".

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