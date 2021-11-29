Вирусолог: с приходом штамма "омикрон" в Россию придёт конец пандемии

Научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что большое количество мутаций нового штамма коронавируса говорит о том, что он не слишком жизнеспособен.

При этом эксперт отметил, что штамм "омикрон" ещё до конца не изучен.

"Пока непонятно, насколько он чувствителен к антителам, выявляемым разными вакцинами, и его летальность полностью не изучена", — отметил он в разговоре с "Известиями".

Альтштейн также добавил, что если штамм дойдёт до России, с его приходом настанет конец эпидемии.

Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что недавно появившийся вариант коронавирусной инфекции "омикрон" обладает большим числом мутаций. При этом специалист призвал пока не называть этот штамм наиболее смертельным.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.