Сколько можно есть мандаринов без вреда для здоровья, рассказала врач Королёва

По словам диетолога Маргариты Королёвой, в день можно съедать до полукиллограмма мандаринов без вреда для здоровья. Об этом специалист рассказала в беседе "Москва 24".

"Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приёмами пищи", — уточнила диетолог.

Королёва напомнила о пищевой ценности мандаринов, в которых много биологически активных компонентов — витаминов РР, С, витаминов группы В, растительной клетчатки, и посоветовала есть их каждый день.

Не злоупотреблять мандаринами, по мнению врача, стоит только аллергикам.

"Если у человека есть аллергическая реакция, и он, позабыв об этом, в один присест съест полкило мандаринов, то это может закончиться плачевно — вплоть до анафилактического шока", -предупредила эксперт.

Также, по её мнению, не слишком много мандаринов следует употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом или ожирением.

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