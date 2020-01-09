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Автор Инна Новикова

Как китайцы встречают Новый год

Мир » Азия » Дальний Восток

Как Новый год отпразднуют в Китае? Какие там традиции? Что общего с нами и в чем отличия? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.


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— Кирилл, как празднуют Новый год на севере и на юге Китая? Какие особенности? И есть ли у них елки?

— Нет, конечно же, никаких елок у них нет. Но определенный аналог новогоднего дерева в Китае присутствует. Если вы будете на юге Китая в предновогоднее время или в новогоднее, то можете увидеть многочисленные мандариновые деревья, которые выставляют перед домом, на улицах. Эти мандариновые деревья, усыпанные мандаринами, являются аналогами елки. Но это только на юге, там именно мандарины. Хочу заметить, что на севере ничего подобного вы не встретите.

— Там не растут, наверно, мандарины.

— Правильно, не растут. Но есть еще один чисто языковой момент, почему мандарины. Во-первых, мандарин оранжево-желтый.

— Это символ Китая.

— Да, оранжево-желтый — это императорский цвет, цвет счастья. И самое главное, по-кантонски слова "мандарин" и "счастье" произносятся одинаково — они произносятся "кат". И вот именно поэтому ставят мандарины. А в китайском языке слово "мандарины" и слово "счастье" произносятся уже по-разному. В китайском языке очень много одинаково звучащих или похоже звучащих слов, поэтому игра на созвучиях в Китае очень популярна.

Символом Нового года еще, конечно, является красный цвет, и это вообще общекитайская традиция. Что на севере, что на юге будут красные фонарики и парные благожелательные надписи, вывешенные на дверях дома снаружи. Это то, что объединяет Северный Китай и Южный Китай.

— А что они едят в основном — утку по-пекински или по-шанхайски?

— Китайская кухня не представляет из себя единства, нет единой китайской кухни. На севере — одна кухня, но и там в разных провинциях тоже будут различия. На юге — совсем другая кухня. Мало того, кухня Южного Китая в регионах тоже будет существенно отличаться. Скажем, на юго-западе Китая, в провинции Сычуань, например, Юнань, Гуанчжоу, Хунань преобладают острые блюда.

А на побережье в устье реки Янцзы до острова Хайнань преобладают пресные блюда, морепродукты. На севере, опять-таки в силу природных условий и исторических традиций, мало едят риса. Потому что вообще рис изначально здесь не выращивали, они уже потом позаимствовали технологию выращивания риса у своих южных соседей, у предков вьетнамцев, тайцев.

На севере преобладают мучные блюда, блюда с использованием злаковых, лапша. Поэтому едят, естественно, разное. Но непременным украшением новогоднего стола на севере Китая будут пельмени, но вряд ли вы увидите их в Южном Китае на этот праздник. А на севере — это как раз непременно.

— Но пельмени в Китае все-таки везде популярны, в ресторанах — пельмени с креветками и с другими необычными для нас составляющими, некоторые совсем непохожие на наши.

— Нет, способ приготовления тот же самый, но разница есть.

В чем, пожалуй, разница — у китайцев есть пельмени, например, с овощами, но у них нет вареников. И китайцы удивляются, когда узнают, что в пельмени можно класть фрукты. А с другой стороны, у них есть пельмени с чисто овощной начинкой. Почему вообще популярны пельмени в Китае? Дело в том, что форма пельменей соответствует форме денежной единицы старого Китая.

В старом Китае была денежная весовая единица, представляющая из себя такой вдавленный, похожий на лодочку, слиток серебра. И вот пельмени похожи на эти серебряные слитки, поэтому они и символизируют богатство. Вообще культ бога богатства, культ Цай-шэня является одним из самых распространенных культов в Китае, пожалуй, ни одно другое божество китайской народной религии так не почитаемо, как бог богатства.

— А там же есть еще такая фигурка, такой толстенький человечек и около него монетки, монетками все облеплено. В России много таких статуэток продавалось. Это же тоже какое-то божество?

— Да, но это уже имеет отношение к буддизму.

— То есть это уже не чисто китайская история.

— Ну изначально — да. Но дело в том, что нынешний буддизм в Китае можно назвать китайским буддизмом, потому что китайцы очень приспособили буддизм, скажем так, под себя. Буддизм ведь в разных странах очень разный. Буддизм в том же Китае и буддизм в Мьянме отличаются друг от друга намного больше, чем православие от католичества.

Если, скажем, в Мьянме ортодоксальный буддизм, значит, наиболее близкий к его изначальному варианту, то в Китае — реформированный буддизм, там махаяна. Причем китайский буддизм отличается уже и от тибетского буддизма.

Возвращаясь к кухне, хочу заметить, что в Китае нет такого правила, как у нас, ждать определенного времени, поздравления главы государства, ритуального откупоривания шампанского. Нет, там люди просто собираются вечером, садятся за стол, а стол должен быть очень богатый, и за столом должна быть вся семья. Поэтому в Китае накануне Нового года очень трудно купить билеты на поезд, на самолет.

— Все едут к родным, собираются большой семьей.

— Да. Каким бы китаец не был и где бы он не жил, он всегда помнит о том, откуда он. В Китае очень сильно местечковое национальное самосознание. Если вы спросите китайца, кто он, он скажет: "Я гражданин Китая", — а потом сразу добавит, откуда он. Вот у нас в России при знакомстве редко можно услышать, что сразу добавляют регион, откуда человек родом. А в Китае это распространено. Все китайцы хорошо знают, к какому субэтносу они относятся, гордятся местом, откуда они вышли, и на Новый год все едут домой.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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