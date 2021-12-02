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"АвтоВАЗ" выплатит сотрудникам деньги за ревакцинацию от COVID-19

Здоровье

По распоряжению главы "АвтоВАЗа" Николя Мора всем сотрудникам предприятия выплатят материальную помощь в размере 1500 рублей. Выплата является поощрительной мерой за ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

"АвтоВАЗ" выплатит сотрудникам деньги за ревакцинацию от COVID-19

Как сообщает пресс-служба компании, за вакцинацию платили и раньше, но теперь сроки таких выплат продлили. Все, кто привился первой дозой вакцины, смогут получить выплату до 30 декабря. Тем, кто получил обе дозы — сроки получения денег продлили до 21 января.

"1500 рублей — это, конечно, не такие большие деньги, но по крайней мере это позволяет усилить желание сделать вакцину добровольно", — сказал глава АвтоВАЗа.

До лета 2022 года по 1500 рублей выплатят работникам предприятия, которые при ревакцинации получат либо первую дозу вакцины, либо однокомпонентный "Спутник Лайт".

"АвтоВАЗ" начал выдавать стимулирующие выплаты начиная с лета этого года. Компания регулярно разыгрывает призы между привившимися. Это — денежные средства в размере 10 тысяч рублей, а также автомобили собственного производства. В компании сообщили, что поощрительные меры позволили уже к ноябрю вакцинировать 80% персонала. В компании "АвтоВАЗ" работает около 35 тысяч сотрудников.

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Автор: Степан Лиходзиевский, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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