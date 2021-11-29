Вирусолог сообщил о большом количестве мутаций штамма "омикрон"

Член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что недавно появившийся вариант коронавирусной инфекции "омикрон" обладает большим числом мутаций. При этом специалист призвал пока не называть этот штамм наиболее смертельным.

Как подчеркнул Чумаков, омикрон-вариант является опасным, поскольку очень быстро распространяется. Вместе с этим вирусолог отметил, что новый штамм возник в Ботсване, где вирус смог долго находиться в организмах людей из-за их болезни ВИЧ. Таким образом COVID-19 "накопил" множество мутаций, теперь ему необходима меньшая для инфицирования доза, объяснил эксперт.

"Нужно ускорять вакцинирование, потому что циркуляция вируса будет продолжаться до тех пор, пока есть люди, которые служат хорошим инкубатором для этого вируса. Вакцинированные люди более устойчивые", — сказал Чумаков в разговоре с Телеканалом "360".

Также специалист выразил удивление из-за регистрации случаев заражения вариантом "омикрон" во многих странах, поскольку власти закрывали границы, в том числе с Африкой.

По информации Роспотребнадзора, в России ещё не обнаружили заражённых омикрон-штаммом людей.

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