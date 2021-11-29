Умирающий от COVID-19 антиваксер умолял поставить ему прививку

В Великобритании 55-летний Глинн Стил, ранее выступавший против вакцинации, умер в больнице с подтверждённым диагнозом COVID-19. Перед смертью мужчина умолял сделать ему прививку против коронавируса, пишет The Daily Mail.

По информации издания, Стил отказывался от вакцины из-за того, что медпрепараты "тестировали на животных". Он заболел COVID-19 в конце октября. Состояние мужчины начало постепенно ухудшаться, и уже 2 ноября родственники решили отвезти его в Королевскую больницу Вустершира.

Пациент сразу попал в реанимацию. Вскоре его подключили к аппарату ИВЛ, погрузили в искусственную кому. Ещё через несколько дней, 16 ноября, мужчина скончался.

По словам супруги ушедшего, перед смертью муж умолял вакцинировать его от коронавируса.

"Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку", — передаёт жена пациента его последние слова.

Врачи уже не могли провести процедуру вакцинации, ведь было слишком поздно.

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