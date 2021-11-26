Ученые бьют тревогу, поскольку у пациентов в разных частях мира был обнаружен новый, ещё более "высокоразвитый" штамм коронавируса. Его устойчивость к вакцинам усиливает опасения.
Новый вариант COVID-19 имеет значительные изменения в своих спайках, которые могут сделать его неуязвимым для вакцинации. Кроме того, в нём, по имеющимся данным, было обнаружено 32 мутации. Для сравнения: доминирующий в настоящее время штамм Дельта с высокой степенью передачи, который способствовал резкому росту заболеваемости в этом году во всем мире, имеет по меньшей мере 11 спайковых мутаций.
Первоначально новый штамм был обнаружен 11 ноября у трех пациентов в Ботсване — и, таким образом, получил название "вариант Ботсваны". На сегодня он уже был выявлен в трех странах:
Гонконгский пациент (ранее получивший полный курс вакцинации) приехал из Южной Африки, что дало учёным повод считать, что новый вариант ковида мог распространиться в любом месте из-за международных поездок.
Как сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, на текущий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма и на его изучение "понадобится несколько недель".
Сегодня ВОЗ собирает экстренное совещание, на котором учёные попытаются понять, что это за штамм и как с ним бороться.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.