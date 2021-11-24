Доктор Мясников рассказал о неточности статистики COVID-19

Теледоктор Александр Мясников объяснил, почему статистика по смертности от коронавируса неточна.

Мясников рассказал, что всего в мире за 2020 и 2021 год умерло около 120 миллионов человек, из них от коронавируса скончалось 5,1 млн человек.

"При этом остаётся за пределами статистики, сколько из тех, кто умер от ковида, настолько были тяжело больны другими болезнями и дряхлы, что прожили бы намного дольше, не вмешайся ковид", — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.

Врач отмечает, что вклад COVID-19 в мировую статистику смертности составляет чуть более 4%.

"Далеко-далеко позади наших основных, давно известных, "убийц", — пишет медик.

Врач обращает внимание на то, что вакцинация сильно снизила смертность от коронавируса там, где она массовая.

"И мы видим по предыдущим волнам, что локдауны, маски, комендантский час особенно ничего не остановили. Ну не работает это так, как все ожидали, это надо наконец признать," — говорит Мясников.

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