Мясников разоблачил десять мифов о COVID-19

Теледоктор Александр Мясников рассказал о самых распространённых заблуждениях о коронавирусе и вакцинации.

Телеведущий перечислил десять мифов о COVID-19, которые прижились среди российского населения.

В первую очередь Мясников отметил, что коронавирус стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому не стоит надеяться на победу над этим зловредным вирусом.

Медик объяснил, что лёгкое течение коронавируса (ковид-ОРЗ) не нужно лечить медикаментозно.

Врач подчёркивает, что не стоит списывать все проблемы со здоровьем на перенесённый "ковид" или вакцинацию.

"После" — не значит "из-за"", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Опровергает медик и мнение о том? что вакцина от COVID-19 содержит коронавирус в том или ином виде и что от вакцины можно заразиться "ковидом".

Теледоктор уверяет, что вакцина недолго "живёт" в нашем организме.

"От неё и следа нет через несколько дней, её дело запустить процесс формирования антител", — объяснил медик.

Мясников отмечает, что не стоит думать, что вакцина защищает на 100% и что эффект от вакцины сохраняется надолго.

Опасения, что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания, по словам Мясникова, безосновательны.

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