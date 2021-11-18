Теледоктор Александр Мясников рассказал о самых распространённых заблуждениях о коронавирусе и вакцинации.
Телеведущий перечислил десять мифов о COVID-19, которые прижились среди российского населения.
В первую очередь Мясников отметил, что коронавирус стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому не стоит надеяться на победу над этим зловредным вирусом.
Медик объяснил, что лёгкое течение коронавируса (ковид-ОРЗ) не нужно лечить медикаментозно.
Врач подчёркивает, что не стоит списывать все проблемы со здоровьем на перенесённый "ковид" или вакцинацию.
"После" — не значит "из-за"", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.
Опровергает медик и мнение о том? что вакцина от COVID-19 содержит коронавирус в том или ином виде и что от вакцины можно заразиться "ковидом".
Теледоктор уверяет, что вакцина недолго "живёт" в нашем организме.
"От неё и следа нет через несколько дней, её дело запустить процесс формирования антител", — объяснил медик.
Мясников отмечает, что не стоит думать, что вакцина защищает на 100% и что эффект от вакцины сохраняется надолго.
Опасения, что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания, по словам Мясникова, безосновательны.
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