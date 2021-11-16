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Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации

Здоровье

Теледоктор Александр Мясников рассмотрел разные случаи, когда человек, сделавший прививку от COVID-19, заражается коронавирусом. Врач рассказал, почему такое иногда происходит.

Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации

Мясников отметил, что можно заболеть "ковидом" после первой дозы вакцины, однако прививку винить в болезни не нужно. Он объяснил, что, вероятнее всего, человек уже пришёл в мед. кабинет заражённый.

"Вирус пришёл, а защита ещё не сформировалась — для этого нужно время. Запомните — сама вакцина коронавируса не содержит ни в каком виде, от неё нельзя ни получить ковид, ни забеременеть…", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Врач рассмотрел также случай, когда человек заболевает после получения второго компонента вакцины. Он находит объяснение и этому.

"Уровень приобретённого иммунитета после вакцины ещё был не велик — максимум антител наблюдается через 3-4 недели после 2-й дозы", — отметил Мясников.

Не исключает телеведущий и то, что человек может заразиться коронавирусом через два месяца после вакцинации. Это, по мнению медика, является свидетельством того, что сформированный вакциной иммунитет оказался слабее встретившегося вируса.

Мясников подчёркивает, что иммунитет всё равно есть, поэтому большинство заболевших вакцинированных переносят коронавирус в лёгкой форме.

"Если вы заболели через полгода и более после вакцинации — значит вы попали в те 50% людей, у которых уровень антител вымывается в течении 6 мес. после вакцинации", — объяснил врач.

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Ковид после прививки: нужно ли прививаться?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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