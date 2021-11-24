Чем питаться "офисному планктону", чтобы сохранить здоровье

Люди, которые работают в офисах, находятся в группе риска по здоровью: малоподвижный образ жизни и многочасовое сидение перед экраном мониторов ещё ни одного человека на Земле здоровее не сделали.

Как поддержать организм, если нет времени или сил заниматься спортом? Об этом в интервью изданию Москва 24 рассказал Виктор Жиляев, врач диетолог — эндокринолог. По его словам, первое, что надо сделать — скорректировать рацион.

Суставы

Проблемы с суставами — профессиональная "болячка" офисных работников, которые большую часть времени сидят. И, как следствие, приобретают "застойные" заболевания: артриты и артрозы.

По словам Жиляева, почти панацея для сотрудников офисов — морская рыба, так как в ней много омега-3, которая очень полезна для клеток всего организма, а особенно для сосудов и суставов.

"Когда человек есть морскую рыбу, омега-3 "насыщает" синовиальная жидкость, которая находится между суставными поверхностями. Она обновляется, и риск воспаления сустава снижается. Оптимально есть рыбу пару раз в неделю. Тогда БАДы с омега-3 можно не пить", — рассказал врач.

Лёгкие

Поза сидящего человека "не нравится" ещё и лёгким — в них, как и в суставах, возникает застой.

Здесь помогут продукты с высоким содержанием витамина А, который помогает клеточной ткани обновляться: тыква, морковь, зелень.

Кстати, диетолог посоветовал не отказываться от подсолнечного масла:

"Это рекордсмен по содержанию мощного антиоксиданта — витамина E. За него спасибо скажут сосуды".

Глаза

Про колоссальную нагрузку на зрение офисные работники знают, пожалуй, больше всех:

близорукость, риск образования молекулярной дистрофии — в общем, всё, что может ухудшить состояние глаз, им "светит". Для решения этих проблем доктор Жиляев рекомендует есть шпинат.

"Шпинат содержит лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в сетчатке глаза и снижают риск развития возрастной макулярной дистрофии".

Мозг и нервная система

Дабы избежать чрезмерной умственной перегрузки невроза, по словам диетолога, надо пить какао (не кофе!):

"В какао много магния, который улучшает работу нервной системы, стабилизирует процессы напряжения и расслабления мышц и помогает расслабиться. Можно пить 1-2 раза в день".

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