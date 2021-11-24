EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белом доме отказались комментировать встречу Байдена и Путина
Украинский журналист обвинил Зеленского в госизмене
Госдеп США: мы поддержививаем с РФ обсуждение ситуации вокруг Украины
На технологическом форуме обсуждают передовые методики в области образования
Стало известно о здоровье Джонсона после его странной речи о свинке Пеппе
Лавров провёл встречу с представителем сирийских курдов
Мишутин продумает предложение выдать QR-коды перебовших ковидом в легкой форме
Главком ВСУ заявил об отработке новой тактики применения Bayraktar и Javelin
Начальники генштабов РФ и США обсудили вопросы международной безопасности

Чем питаться "офисному планктону", чтобы сохранить здоровье

Здоровье

Люди, которые работают в офисах, находятся в группе риска по здоровью: малоподвижный образ жизни и многочасовое сидение перед экраном мониторов ещё ни одного человека на Земле здоровее не сделали.

Чем питаться "офисному планктону", чтобы сохранить здоровье

Как поддержать организм, если нет времени или сил заниматься спортом? Об этом в интервью изданию Москва 24 рассказал Виктор Жиляев, врач диетолог — эндокринолог. По его словам, первое, что надо сделать — скорректировать рацион.

Суставы

Проблемы с суставами — профессиональная "болячка" офисных работников, которые большую часть времени сидят. И, как следствие, приобретают "застойные" заболевания: артриты и артрозы.

По словам Жиляева, почти панацея для сотрудников офисов — морская рыба, так как в ней много омега-3, которая очень полезна для клеток всего организма, а особенно для сосудов и суставов.

"Когда человек есть морскую рыбу, омега-3 "насыщает" синовиальная жидкость, которая находится между суставными поверхностями. Она обновляется, и риск воспаления сустава снижается. Оптимально есть рыбу пару раз в неделю. Тогда БАДы с омега-3 можно не пить", — рассказал врач.

Лёгкие

Поза сидящего человека "не нравится" ещё и лёгким — в них, как и в суставах, возникает застой.

Здесь помогут продукты с высоким содержанием витамина А, который помогает клеточной ткани обновляться: тыква, морковь, зелень.

Кстати, диетолог посоветовал не отказываться от подсолнечного масла:

"Это рекордсмен по содержанию мощного антиоксиданта — витамина E. За него спасибо скажут сосуды".

Глаза

Про колоссальную нагрузку на зрение офисные работники знают, пожалуй, больше всех:

  • близорукость, риск образования молекулярной дистрофии — в общем, всё, что может ухудшить состояние глаз, им "светит". Для решения этих проблем доктор Жиляев рекомендует есть шпинат.

"Шпинат содержит лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в сетчатке глаза и снижают риск развития возрастной макулярной дистрофии".

Мозг и нервная система

Дабы избежать чрезмерной умственной перегрузки невроза, по словам диетолога, надо пить какао (не кофе!):

"В какао много магния, который улучшает работу нервной системы, стабилизирует процессы напряжения и расслабления мышц и помогает расслабиться. Можно пить 1-2 раза в день".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полезный завтрак: с чего начинается утро
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Православный профессор: практикующие йогу - грешники, им надо покаяться
В Белом доме отказались комментировать встречу Байдена и Путина
Украинский журналист обвинил Зеленского в госизмене
Госдеп США: мы поддержививаем с РФ обсуждение ситуации вокруг Украины
На технологическом форуме обсуждают передовые методики в области образования
Стало известно о здоровье Джонсона после его странной речи о свинке Пеппе
Лавров провёл встречу с представителем сирийских курдов
Мишутин продумает предложение выдать QR-коды перебовших ковидом в легкой форме
Главком ВСУ заявил об отработке новой тактики применения Bayraktar и Javelin
Начальники генштабов РФ и США обсудили вопросы международной безопасности
Популярное
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско

Шведский телеканал SVT рассказал об обиде, нанесённой российским МИДом народу страны.

SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Ирина Шлионская Неловкая правда: факты о Великой Отечественной, которые не афишировались Ирина Шлионская Любовь Степушова Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов
Россия
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Общество
Мигранты впервые в жизни увидели снег на белорусско-польской границе
Вице-адмирал Бражник: "Курск" потопила подлодка НАТО
Силовые структуры
Вице-адмирал Бражник: "Курск" потопила подлодка НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников