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Как питаться, чтобы не "разнесло" на фрилансе, рассказала диетолог

Здоровье

По словам доктора медицинских наук, врача высшей категории, эндокринолога, диетолога Медицинского центра династии Гончаровых Анны Гончаровой, питание на фрилансе не должно различаться с "офисным" и, более того, дома правильно питаться гораздо проще.

еда, питание
Здоровое питание

"Если вы работаете, то вы работаете, а режим остаётся и может быть даже более здоровым, чем когда мы находимся в офисах. Стандартный завтрак, возможность организовать себе вовремя ланч и обед из здоровых продуктов", — пояснила диетолог Pravda.Ru.

Как уточняет диетолог, лучший способ не объедаться — это работать. По словам Гончаровой, когда человек занят, мозг "забывает", что он голоден.

"Если человеку нечего делать, тогда, вероятно, ему нужно искать другую работу, которая будет занимать его время, не давать ему жевать во время еды, потому что всему должно быть отведено своё время. Есть время для перекусов, есть время для работы. Когда мы сосредотачиваемся на работе, процесс жевания отвлекает и не даёт сосредотачиваться на конкретном выполнении цели", — поясняет Гончарова.

Диетолог отметила, что необходимо разграничивать то, когда мы сидим за столом, едим, и то, когда работаем на этом же месте.

Эстетика труда

Гончарова советует обращать внимание на состояние рабочего места. К примеру, после перекуса посмотреть на клавиатуру и стол.

  • Во-первых, в следующий раз вам станет жаль пачкать технику и мебель.
  • Во-вторых, это станет сигналом для мозга о "некомфортном" состоянии.

"Клавиатура будет в крошках, заляпана чаем или кофе — это как-то неэстетично. Если всё это смешано, то это, скорее, неорганизованность человека и его невозможность психологически быть готовым к нормальному разделению рабочего времени", — резюмирует врач.

Диетолог советует составить план по работе и отдыху. К примеру, обозначить для себя, когда можно устроить перерыв и перекусить, покинув рабочее место. Со временем это войдёт в привычку и желание непрерывно жевать пройдёт.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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