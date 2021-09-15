Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ульяна Румянцева рассказала о том, что свой правильный тип питания можно определить по группе крови. Это теория принадлежит натуропату из США Питеру Д'Адамо.

Так, людям с первой группой крови лучше всего подойдет мясная диета с большим количеством белка. При этом специалист отметила, что им стоит ограничивать себя в употреблении бобовых и зерновых.

Представителям второй группы крови, наоборот, можно без ограничений есть зерновые и бобовые. Также не запрещается употребление овощей и фруктов в большом количестве. Однако молочка, кофе и алкоголь — под запретом.

Людям с третьей группой крови Румянцева также рекомендует питаться овощами и фруктами. Помимо этого, можно не отказывать себе в мясе. Ограничения стоит наложить на морепродукты, томаты и мучные изделия.

"Четвёртая группа крови считается самой молодой в эволюции: на неё приходится лишь 6% населения. Она образована слиянием генов второй и третьей групп, наследуя их черты", — отметила диетолог.

диета по группе крови

Люди с этой редкой группой крови всеядны: им вполне подходят

мясо,

рыба,

молочные и кисломолочные продукты,

бобовые,

зерновые,

овощи и фрукты.

Единственное, им лучше не злоупотреблять

говядиной,

кукурузой,

фасолью

и алкоголем.

Ранее диетолог рассказала, что делать, если лишние килограммы не уходят. Специалист отметила, что в таком случае стоит пройти обследование. По мнению диетолога, причина может скрываться в сбое в организма. Например, при гипотиреозе, когда идёт замедление всех процессов, за которые отвечает щитовидная железа, человек худеть не будет.

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