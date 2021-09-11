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Автор Ирина Гусакова

Бесполезная диета: почему не уходят лишние килограммы

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Как часто желающие похудеть женщины сталкиваются с тем, что ни одна диета не помогает? Вроде бы и ешь мало, и соблюдаешь все правила по ограниченному питанию, а лишние килограммы всё равно не уходят.

Интервальное голодание

Прежде чем начать паниковать, пройдите обследование, возможно, причина кроется в некоем сбое в организме. Например, при гипотиреозе, когда идёт замедление всех процессов, за которые отвечает щитовидная железа, человек худеть не будет.

Если проблема кроется всё же не в болезни, то тогда на помощь придёт квалифицированная помощь диетолога. Как правильно выбрать диету под себя и какие факторы следует учитывать при похудении?

Как отметила в интервью Pravda.Ru врач-диетолог Елена Соломатина, в войне с лишним весом не стоит игнорировать эффект йо-йо, когда с применением краткосрочных диет вес не только не уходит, но ещё и прибавляется. Организм после неоднократных попыток похудения начал воспринимать колебания веса как стрессовое состояние и включил режим жёсткой экономии, то есть начал усиленно запасать жир. При этом не важно, что человек ест малокалорийную пищу, такую как салат, организм даже из него вытащит то, из чего может запасти жирок. Он не отдаёт это в энергию, снижает общий метаболизм, и человек поправляется. Мешает похудению также недостаток воды.

Однако всё же может быть неправильной сама диета.

диета перед отпуском

Как правильно подобрать диету?

Диетолог настоятельно рекомендует не брать диеты из интернета и у подружек. Потому что есть опасные диеты, которые искажают метаболизм. Потом человеку очень трудно восстановиться и похудеть. Худеть нужно правильно и постепенно. Диета рассчитывается специалистом по определённой формуле для конкретного человека, с учётом его параметров.

  • Рассчитывается соотношение белков, жиров и углеводов.
  • Учитывается климат.
  • Плюс вкусовые пристрастия, национальные особенности.

Человеку должно быть комфортно на диете.

"В чём кроется подвох той же монодиеты? Например, человек решил отказаться от мяса и стать вегетарианцем. Он думает, что сейчас будет худеть. В его рационе превалируют крупы, тот же хлеб, печенье, на на упаковке которого написано "постное". И это большой обман, потому что как раз на переваривание мяса организму требуется достаточное количество энергии, он сам её затрачивает. А если он переваривает диетический продукт, где много углеводов, то они потом переходят в жир", — отметила в беседе с корреспондентом Pravda.Ru Елена Соломатина.

Нехватка физической активности также может нивелировать эффект от диеты. Особенно важна в деле похудения мышечная масса. Чем меньше мышечная масса, тем хуже идут метаболические процессы, которые способствуют сжиганию жира. Почему мужчины быстрее худеют? У них априори больше жидкости в организме и больше мышечной массы.

"При выборе диеты важно учитывать не только калорийность, но и гликемический индекс. Например, человек сидит на арбузной диете, а у него предрасположенность к повышению уровня глюкозы в крови. Он повышает сахар каждый день, организм не может держать такой уровень глюкозы и начинает его перерабатывать в жир. При выборе диеты важно учитывать, что высокий гликемический индекс у риса, сладких фруктов, крахмалистых овощей", — посоветовала Елена Соломатина.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Диета: как похудеть без вреда
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы елена соломатина
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