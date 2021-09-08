Полезный завтрак: какие ошибки нельзя допустить

Почему так важен завтрак — знают все, кто придерживается ЗОЖ и понимает, как важно начинать свой день с тарелочки питательного и приятного на вкус блюда. Заряд энергии и приятных эмоций на весь день обеспечен! Конечно, завтрак, как и любой приём пищи, должен быть сбалансирован. Но всё же какой именно пище стоит отдавать предпочтение?

Как отмечает в интервью Pravda.Ru диетолог Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова, завтрак — самый важный приём пищи. Он заставляет наш организм проснуться, запускает метаболизм, обменные процессы.

"Завтрак — это, образно говоря, дрова, которые мы подбрасываем в костёр для того, чтобы запустить все процессы. Завтрак действительно является очень важным приёмом пищи. Он должен в норме составлять четверть, или 25%, от общей калорийности рациона. Идеальный завтрак — это каши, поскольку они являются источником медленных углеводов. Это основной источник энергии для наших клеток. Те люди, которые не завтракают, общую калорийность рациона начинают набирать во второй половине дня. Переедая во второй половине дня, человек получает избыток энергии, который идёт в лишний вес. Таким образом создаются условия для появления ожирения. Поэтому рекомендуется всегда завтракать", — рассказывает Наталья Денисова.

Каким должен быть правильный завтрак?

Чем разнообразнее наше питание, тем оно полезнее, потому что один продукт, даже самый полезный, всё равно не может обеспечить абсолютно всем необходимым. Поскольку завтрак — это основной источник энергии, то предпочтение должно отдаваться злакам. Если не каши, то можно сделать бутерброд с цельнозерновым хлебом (белый батон как источник простых углеводов не подходит). Это может быть какая-то запеканка — творожная, морковная.

Самые неполезные крупы:

манная;

рисовая (если рис очищенный, пропаренный, то там меньше всего пищевых волокон и полезных веществ);

быстрого приготовления (каша из пакетика, которая заваривается кипятком, неполноценная крупа, она уже очищенная, поэтому не может обеспечить нас всем необходимым).

Идеальный завтрак

Диетолог Наталья Денисова поделилась рецептом идеального завтрака:

каша на молоке,

тост из цельнозернового хлеба с кусочком сыра.

В кашу можно положить чайную ложку сливочного масла (как источник жира). Из напитков — кофе без сахара, чай или фруктовый напиток.

Лайфхаки для ЗОЖ Употреблять пищу следует пять-шесть раз в сутки. Это три основных приёма (завтрак, обед, ужин) и два или три перекуса. Промежутки между приёмами пищи не должны составлять более 3,5-4 часов. При таком режиме питания организм работает правильно, нормализуется обмен веществ.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.